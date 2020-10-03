رجل يرتدي بدلة هالك يحطم نجمة "ترامب" في ممشى المشاهير بهوليوود

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا مجهول الهوية يرتدي زي شخصية "هالك" قام بتحطيم نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود.

وبحسب المصادر، وقع الحادث صباح الجمعة، حيث أقدم رجل يرتدي زي البطل الخارق "هالك" لأحد الشخصيات التلفزيونية الشهيرة، على تدمير نجم يحمل اسم الرئيس ترامب، بفأس.

وتقدر تكلفة الضرر بأكثر من 5 آلاف دولار. ولم تعتقل الشرطة حتى الآن أي مشتبه به، ولا يزال التحقيق جاريا.

MAN IN HULK COSTUME DESTROYED TRUMP’S HOLLYWOOD STAR TODAYpic.twitter.com/n9teoOFQ1v — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) October 3, 2020

Trump's Hollywood star destroyed by the Incredible Hulk!https://t.co/SdPh8KXj7n — George McGown (@georgemcgown) October 3, 2020

وتعرضت نجم ترامب في ممشى المشاهير، الذي حصل عليه عام 2007 لمشاركته في برنامج The Apprentice ، لهجوم متكرر من قبل المخربين على وجه الخصوص، وجرى تشويهه برموز مختلفة.

كما تعرض النجم لأضرار بالغة في أكتوبر 2016 عندما حطمه أحد السكان المحليين بمطرقة ثقيلة.

وفي عام 2018، تم تحطيمه أيضا بفأس. وحكم على الرجل المذنب بالسجن مع وقف التنفيذ، بتهمة التخريب.

ونشر ناشطون محليون عريضة تطالب بإزالة نجم ترامب من ممشى المشاهير، لكن مسؤولي المدينة رفضوا ذلك.

المصدر: نوفوستي