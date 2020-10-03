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باكو تنفي إسقاط 3 طائرات تابعة لها في قره باغ

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باكو تنفي إسقاط 3 طائرات تابعة لها في قره باغ
Reuters AZIZ KARIMOV
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نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم السبت أن تكون أي من طائراتها الحربية أسقطت خلال المعارك الجارية على خط التماس في إقليم قره باغ.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، واقف دركاهلي، في تصريح صحفي: "اليوم، روج الجانب الأرمني مرة أخرى معلومات كاذبة تزعم إسقاط طائرات وطائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني. نكرر مرة أخرى أنه لم يتم إسقاط أي طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني".

وأضاف: "على العكس من ذلك، تواصل الطائرات المسيرة الهجومية الأذربيجانية تدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية، ونقدم تسجيلات فيديو للعمليات العسكرية لطائراتنا المسيرة بشكل منتظم للجمهور".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن قواتها أسقطت 3 طائرات حربية أذربيجانية وسط اشتباكات عنيفة يشهدها إقليم قره باع منذ الأحد الماضي.

المصدر: نوفوستي

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