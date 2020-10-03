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المكسيك.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الـ 750 ألفا

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المكسيك.. عدد إصابات كورونا يتجاوز الـ 750 ألفا
Reuters EDGARD GARRIDO
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4775 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال اليوم الأخير.

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المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ743 ألفا

وأشارت بيانات الوزارة، يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 753 ألفا و90 حالة، وحصيلة الضحايا 78492 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: رويترز

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