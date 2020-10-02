كيم جونغ أون يبعث رسالة إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كيم جونغ أون بعث "رسالة تعاطف" إلى ترامب، حيث أعرب عن "أمله الصادق" في شفاء الرئيس الأمريكي وزوجته، ميلانيا.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، حسب الوكالة، أنه يأمل في أن يتجاوز ترامب وميلانيا هذا التحدي، ونقل تحيته إليهما.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: وكالات