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جمهورية قره باغ غير المعترف بها ترحب ببيان بوتين وماكرون وترامب

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جمهورية قره باغ غير المعترف بها ترحب ببيان بوتين وماكرون وترامب
AFP
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رحبت وزارة الخارجية في جمهورية قره باغ غير المعترف، بها بالبيان الثلاثي المشترك لروسيا وفرنسا والولايات المتحدة التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت خارجية قره باغ: "نرحب بالبيان المشترك لرؤساء الدول الثلاث... الذي يدين بشكل حازم تصعيد العنف في منطقة النزاع بين أذربيجان وقره باغ، ويتضمن دعوة لوقف العمليات القتالية فورا".

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وكان رؤساء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، قد أصدروا بيانا مشتركا، دعوا فيه لوقف إطلاق النار في قره باغ فورا واستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة.

يذكر أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخاصة بتسوية النزاع في قره باغ، تم تشكيلها عام 1992، وهي تشمل عددا من الدول برئاسة مشتركة من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: نوفوستي

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