استطلاع: أكثر من 30% في شرق ألمانيا و20% في غربها يعتبرون بوتين رئيسا فعالا
Globallookpress Kremlin Pool
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أفاد استطلاع رأي ألماني بأن 34% من سكان شرق ألمانيا و20% من سكان غربها يعتبرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "رئيسا فعالا".
وقد نشرت تلك النتائج صحيفة "تسايت" الألمانية استنادا إلى دراسة أجراها مركز ZOiS للأبحاث.
ومن بين العوامل التي تؤثر على تكوّن الصورة الإيجابية للرئيس الروسي لدى السكان في ألمانيا، ذكرت الدراسة مساهمة الاتحاد السوفيتي في توحيد ألمانيا، و"حزم" بوتين الذي يفتقد إليه القادة السياسيون في ألمانيا، ودفاعه "عن القيم التقليدية والعزة الوطنية".
المصدر: نوفوستي