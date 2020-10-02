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بايدن: يجب التعامل مع كورونا بجدية بعد إصابة ترامب

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بايدن: يجب التعامل مع كورونا بجدية بعد إصابة ترامب
Reuters
المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن
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أكد المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي جو بايدن على ضرورة التعامل مع كورونا المستجد بجدية إثر إصابة الرئيس دونالد ترامب بالفيروس.

وأعلن جو بايدن أنه وزوجته، جيل بايدن، خضعا لفحص طبي كشف خلوهما من فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، عبر تغريدة نشرها يوم الجمعة على حسابه في موقع "تويتر": "يسرني أن أعلن أنني وجيل خضعنا لفحوص سلبية خاصة بـCOVID-19.. أشكر الجميع على رسائل الاطمئنان من قبلكم".

وأشار المرشح الرئاسي الديمقراطي إلى أنه أجرى اختبارين لفحص كورونا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارته أنه يعاني من أعراض ويواصل أداء عمله، وذلك في تطور يأتي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر.

المصدر: وكالات

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