بومبيو يحذر تركيا من إرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا من أن إرسال مقاتلين سوريين إلى منطقة النزاع في قره باغ سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار.

وقال بومبيو للصحفيين، اليوم الجمعة: "رأينا نقل مقاتلين سوريين من ميادين القتال في سوريا إلى ليبيا. وهذا تسبب بمزيد من عدم الاستقرار والفوضى والنزاع والقتال، وتراجع السلام".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى الأمر ذاته في ما يخص النزاع في ناغورني قره باغ وحولها".

وكانت تركيا وأذربيجان قد نفتا في وقت سابق صحة المعلومات عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى قره باغ.

المصدر: سبوتنيك