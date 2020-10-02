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البيت الأبيض: ترامب سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة

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البيت الأبيض: ترامب سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة
Reuters JPR/mjb
السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني
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نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة في البيت الأبيض كايلي ماكيناني قولها إن الرئيس دونالد ترامب "سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة".

وأضافت أن الرئيس "يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

المصدر: وكالات

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