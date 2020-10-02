البنتاغون يقرر عدم رفع مستوى تأهبه على خلفية إصابة ترامب وزوجته بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قررت عدم تغيير مستوى تأهبها على خلفية إصابة رئيس البلاد، دونالد تراكب، وزوجته، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن كلا من وزير الدفاع، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، خضعا مؤخرا لفحوص خاصة بفيروس كورونا، كانت نتيجتها سلبية.

وأضاف هوفمان: "لا تغييرات في مستوى التأهب لوزارة الدفاع. القوات المسلحة للولايات المتحدة مستعدة لحماية بلادنا ومصالحها. ولا توجد أي تغيرات في درجة الاستعداد والقدرات التابعة لقواتنا المسلحة".

وشدد على أن هيكل القيادة والإدارة العسكرية الأمريكية لم "يتأثر بأي شكل من الأشكال" بالإعلان عن إصابة ترامب وزوجته.

وأشار إلى أن تحليقات طائرات من طراز "E-6B" قرب الساحلين الغربي والشرقي للولايات المتحدة فور الكشف عن إصابة الرئيس الأمريكي كانت مخططة لها مسبقا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهما يعانيان من أعراض طفيفة.

المصدر: RT