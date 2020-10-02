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مفاوض بريطانيا: الوقت قليل جدا للتوصل لاتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي

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مفاوض بريطانيا: الوقت قليل جدا للتوصل لاتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي
Reuters
بريطانيا والاتحاد الأوروبي
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قال كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست يوم الجمعة، إن الوقت المتبقي لرأب الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم ومصائد الأسماك من أجل إبرام اتفاق تجارة "قليل جدا".

وشدد ديفيد فروست على أن لندن ستعمل جاهدة سعيا لإيجاد حلول، مضيفا: "يساورني قلق من أن الوقت أصبح قليلا جدا لحل تلك المشكلات قبيل المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر".

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وأنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحدث جولة من التفاوض يوم الجمعة، إذ أفاد كلا الطرفين بإحراز تقدم في بعض النقاط، لكن لا تزال هناك فجوات في بعض المسائل الشائكة مثل ضمانات تكافؤ الفرص في المنافسة ومصائد الأسماك.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة، وذلك بسبب خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعديل معاهدة "بريكست" الموقعة مع بروكسل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين: "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

المصدر: رويترز

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