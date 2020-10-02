إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى 31 يناير 2021

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن حكومته تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير 2021.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، أن الحكومة تدرس اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تنقضي حالة الطوارئ الحالية في 15 أكتوبر الجاري.

وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة، وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية.

يتبع..