 
مباشر
عاجل
لافروف وظريف يعربان عن قلقهما من "مشاركة مسلحين من سوريا وليبيا في الصراع بقره باغ"

إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى 31 يناير 2021

أخبار العالم

إيطاليا تعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى 31 يناير 2021
Reuters
إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/outs

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن حكومته تعتزم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد حتى 31 يناير 2021.

وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، أن الحكومة تدرس اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تنقضي حالة الطوارئ الحالية في 15 أكتوبر الجاري.

وحالة الطوارئ رد فعل شائع على كوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة، وتسمح للسلطات العامة بالتحرك بشكل أسرع وتجاوز الإجراءات الروتينية.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا