قال مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، في حديث لقناة RT، اليوم الجمعة، إن القوات الأرمنية هي من بدأت الهجوم على الجانب الأذربيجاني وليس هو من بدأ الاعتداء.

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: القوات الأرمنية بدأت الهجوم علينا ونحن لم نبدأ الاعتداء

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: حاولنا تجنب الخسائر في صفوف المدنيين بعد الهجوم الأرمني

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: أرمينيا تستخدم المدنيين كدروع بشرية في المعارك

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: يجب انسحاب القوات الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية لإنهاء النزاع

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: أذربيجان كانت ملتزمة لأكثر من 30 عاما بالمفاوضات لحل النزاع في قره باغ

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: نريد تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تنص على انسحاب قوات أرمينيا من قره باغ

مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية لـRT: هناك دعاية أرمنية حول تدخل تركيا في النزاع بقره باغ

يتبع...