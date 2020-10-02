حملة ترامب الانتخابية توجه كل موظفيها المخالطين مع المصابين بكورونا بالخضوع للحجر الصحي

وجهت الحملة الانتخابية التابعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا، كل موظفيها المخالطين مع المصابين بالمرض بالخضوع للحجر الصحي.

وأفادت قناة "CBS" بأن مدير حملة ترامب الانتخابية، بيل ستيبين، بعث اليوم رسالة إلكترونية للموظفين جاء فيها: "بعد المشاورات مع وحدة الطب للبيت الأبيض والمستشارين الطبيين التابعين لنا، يطلب من كل أعضاء الحملة الذين خالطوا أي شخص أجرى فحصا إيجابيا (خاصا بفيروس كورونا) أن يخضعوا للحجر الصحي الذاتي".

ودعا ستيبين موظفي الحملة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن مكاتب الحملة الانتخابية ستبقى مفتوحة على الرغم من أنه سيتم إلغاء بعض الفعاليات العلنية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهما يعانيان من أعراض طفيفة.

المصدر: "CBS" + وكالات