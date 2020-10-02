وسائل إعلام تتحدث عن أعراض رافقت ترامب خلال المناظرة وعدم تقيده بالكمامة

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعروا يوم الأربعاء بأنه "ليس على ما يرام".

ووفقا للمصادر، عزا الوفد المرافق للرئيس الأمريكي هذا في البداية إلى إجهاد ترامب من جدول الحملة الانتخابية المزدحم: "بحسب شخص مطلع على الوضع ، يبدو أن الرئيس منهك".

من جهته قال كريس كريستي، الذي ساعد الرئيس ترامب في الإعداد للمناظرة الأخيرة مع منافسه جو بايدن: "لم يكن أحد يرتدي أقنعة..5 أو 6 أشخاص ساعدوا ترامب في الاستعداد للمناظرة"، بحسب شبكة "سي إن إن".

من جانب آخر أشار بيان المناظرة الصحفية الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مع المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أنه وعند دخول أعضاء فريق ترامب للقاعة أثناء المناظرة وبحضور زوجته لم يرتد أحد منهم الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت القوانين تحتم ضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

كما أكدت وسائل إعلام عديدة أن أفرادا من عائلة ترامب وإدارته دخلوا قاعة المناظرة دون ارتداء الأقنعة، حيث تطلبت القواعد من كل شخص في القاعة ارتداء أقنعة، بحسب NBC News

ولفتت الوسائل إلى أنه وخلال المناظرة ظهر شخص وبدأ في الاقتراب من ضيوف عائلة ترامب ليطلب منهم ارتداء الأقنعة.

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه ترامب خلال المناظرة الأخيرة وهو غير مرتد القناع الطبي ويسخر من بايدن بسبب الكمامة.

Here's Trump mocking Biden for wearing a mask at the debate on Tuesday. He traveled to that debate with Hope Hicks, who has tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/MvFs3HR2Z3 — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) October 2, 2020

من جهتها قالت الطبيبة الأمريكية، آن ريمون، اليوم الجمعة، في مداخلة لشبكة "سي إن إن"، إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، "مقلق للغاية" بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين "العالية المخاطر".

وأوضحت الطبيبة أن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم ما إذا كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا.. الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية المعرضة لخطر الإصابة الشديدة بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

"He is in an age group that does carry a risk for severe Covid."



Epidemiologist Anne Rimoin describes US President Donald Trump's Covid-19 diagnosis as "very concerning." https://t.co/B5YJLvlTF7pic.twitter.com/GhNOINflTV — CNN (@CNN) October 2, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

المصدر: RT