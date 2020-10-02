ميركل: قادة الاتحاد الأوروبي يدعون لوقف إطلاق نار في قره باغ

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ وأكدوا السعي للتوصل لوقف إطلاق النار هناك بأقرب وقت ممكن.

وأضافت خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة: "من المهم التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن".

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وتابعت "هذا هو السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة المعقدة سلميا".

ونشبت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الجاري، وأعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

المصدر: وكالات