جونسون واثق من أن ترامب وزوجته سيتعافيان "بقوة" من كوفيد 19

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إنه واثق من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيتعافيان "تعافيا قويا"، على حد تعبيره، من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وصرح قائلا: "بطبيعة الحال، أعتقد أننا جميعا نرغب في أن نبعث بأحلى تمنياتنا إلى الرئيس والسيدة الأولى، وقد فعلت ذلك هذا الصباح مثلما قد تتصورون".

يأتي تصريح بوريس جونسون بعد ثبوت إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بالفيروس الذي ما زال واسع الانتشار في أوساط الأمريكيين، وتجد الهياكل الصحية والسلطات صعوبة في السيطرة عليه.

في شهر أبريل الماضي، أصيب رئيس الوزراء البريطاني ذاته بفيروس كوفيد 19 وتعافى منه بعد عزله وتقديم العلاج له في المستشفى.

المصدر: وكالة رويترز