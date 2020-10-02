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مدريد تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة خلال ساعات

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مدريد تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة خلال ساعات
Reuters
مدريد
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قال مصدر في الحكومة المحلية لمنطقة مدريد في إسبانيا إن سلطات المدينة ستنشر خلال الساعات المقبلة مرسوما يفرض إجراءات عزل جزئي في العاصمة و9 بلدات مجاورة.

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وعندما تنشر الحكومة المحلية المرسوم، ستكون بذلك قد انصاعت على مضض لأمر الحكومة المركزية، بحظر التنقلات غير الضرورية في العاصمة الإسبانية، بعد الزيادة الحادة مؤخرا في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.

ولم يتضح حتى الآن متى ستدخل إجراءات العزل الجديدة حيز التنفيذ وإلى متى سيسري مفعولها.

ومن المقرر أن ترفع رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياث أيوسو، دعوى أمام محاكم البلاد، تطالب برفع القيود، إذ تخشى من آثارها على اقتصاد العاصمة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن معدل الإصابة بالمرض في منطقة مدريد هو 859 حالة لكل 100 ألف من السكان، وهي بذلك تشهد أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا.

المصدر: رويترز

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