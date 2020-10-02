رئيس حكومة أرمينيا: هدف تركيا في قره باغ إبادة الأرمن هناك

قال رئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان، إن هدف تركيا في منطقة قره باغ المتنازع عليه بين بلاده وأذربيجان لا يزال ثابتا منذ أكثر من قرن، وهو إبادة السكان الأرمن هناك.

وحذر باشينيان، في حوار مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، من أن التصعيد الحالي في قره باغ أخطر مما كان في أبريل عام 2016، مرجحا أن تركيا، وليس أذربيجان، هي صاحبة القرار في الكثير من المسائل المهمة بشأن المنطقة المتنازع عليها.

وذكر رئيس الحكومة الأرمنية أن أنقرة ترغب في تعزيز دورها في جنوب القوقاز وتغيير الوضع القائم منذ أكثر من قرن، بهدف "بناء امبراطورية تشبه سلطنة"، ما قد يؤدي إلى "إشعال حريق في المنطقة بأكملها"

ودعا باشينيان العالم إلى إدراك ما يجري في المنطقة المتنازع عليها وخطورة النهج الذي تسلكه تركيا، محذرا من أنه إن لم يحدث ذلك فإن عواقب النزاع ستخرج عن حدود قره باغ.

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني عن امتلاك بلاده أدلة تثبت تقديم تركيا دعما عسكريا مباشرا إلى أذربيجان في قره باغ، بما يشمل إمداد أنقرة لباكو بأسلحة ومعدات قتالية ومستشارين عسكريين.

ودعا باشينيان المجتمع الأمريكي إلى إدراك أن مقاتلات من طراز "إف-16" مصنوعة في الولايات المتحدة وتابعة لسلاح الجو التركي تشارك في الهجمات الجوية على قره باغ.

وشدد باشينيان على ضرورة أن توقف أذربيجان وتركيا الأعمال القتالية، مضيفا أنه لا يمكن أن تنزع جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد سلاحها، لأن ذلك "سيؤدي إلى إبادة، وسيواجه سكانها خطرا وجوديا".

وأكد رئيس الوزراء الأرمني أن المفاوضات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي السبيل الوحيد لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن تركيا لم تعد تستطيع الاضطلاع بدور الوسيط بسبب نهجها "المنحاز والعدائي".

المصدر: وكالات