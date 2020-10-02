مسؤول إيراني عن أزمة قره باغ: طهران لا تجامل أحدا حين يتعلق الأمر بأمنها

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن الحفاظ على الأمن الكامل لحدود بلاده أولوية هامة بالنسبة لطهران، مؤكدا على أنها لا تجامل أحدا في هذا الشأن.

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وأضاف عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرارات الأمم المتحدة أكدت على سيادة أذربيجان على أراضي قره باغ.

ونوه بأن "الحل الأساسي يكون عبر احترام وحدة الأراضي، وإيقاف الحرب بشكل عاجل، وبدء المفاوضات السياسية".

كما أشار إلى أن استمرار الحرب "وتواجد عناصر إرهابية تكفيرية في منطقة قره باغ يهدد السلام والأمن"، حسب تعبيره.

وتعيش أرمينيا وأذربيجان تصعيدا عسكريا في إقليم قره باغ منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، لكن الخلاف ليس جديدا فهو أحدث حلقات النزاع المستمر على مدى أكثر من 30 عاما بين البلدين حول عائدية منطقة قره باغ الجبلية.

وبدأت المعارك في المنطقة المتنازع عليها، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عملية عسكرية على طول خط التماس في قره باغ، وقالت إنها عملية هجوم مضاد، ردا على الاستفزازات من الجانب الأرمني.

وبلغت حصيلة قتلى قوات الدفاع في إقليم قره باغ 158 قتيلا منذ بداية المعارك.

المصدر: RT