إيران تسجل 187 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة 187 شخصا خلال اليوم الماضي، وتسجيل 3552 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 26567 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 464596.

وقالت الوزارة إن 4137 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وأعلنت أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT