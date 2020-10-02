شاهد لحظة تدمير مروحية أذربيجانية في قره باغ من قبل قوات أرمنية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية مقطع فيديو للحظة تدمير مروحية تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية في قره باغ.

وأفادت وزارة الدفاع بأن الوضع في الخطوط الأمامية كان متوترا ليلا: "استمرت المعارك بالمدفعية وإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة في بعض الاتجاهات في قره باغ".

كما أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، صباح اليوم الجمعة، عن تدمير طائرة وطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية في قره باغ.

المصدر: وكالات