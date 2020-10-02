بومبيو يدعو أوروبا للعب دور أساسي في دعم السلام بالشرق الأوسط بعد اتفاق أبراهام

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بعد توقيع ما يسمى بـ"اتفاق أبراهام" بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

إقرأ المزيد

وأضاف بومبيو في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الجمعة: "أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا.. في كبح ونبذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وتابع أنه يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل.

وردا على سؤال حول المطلوب لذلك، بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة، قال بومبيو: "يجب أن يلتزم الفلسطينيون بالحوار".

المصدر: رويترز