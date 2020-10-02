أول تعليق لميلانيا ترامب بعد إصابتها وزوجها بكورونا

علقت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على خبر إصابتهما بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت ميلانيا في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام، أنا ودونالد ترامب في الحجر الصحي بالمنزل، بعد أن ثبتت إصابتنا بـ COVID-19".

وأضافت: "نحن بخير، تم تأجيل جميع الارتباطات القادمة. يرجى التأكد من بقائكم آمنين، وسنتجاوز هذا الأمر معا".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن رسميا عن إصابتهما بالوباء، وقال على "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وفي وقت سابق، كشف ترامب أنه خضع وميلانيا لفحوص الكشف عن الفيروس، وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، بكورونا.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

المصدر: RT