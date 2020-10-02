الدفاع الأرمنية تعلن عن تدمير طائرتين تابعتين للجيش الأذربيجاني في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، صباح اليوم الجمعة، عن تدمير طائرة وطائرة بلا طيار تابعتين للقوات الجوية الأذربيجانية في قره باغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، في صفحتها على "فيسبوك": "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأرمنية في الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو".

وأكدت المتحدة أن الأعمال القتالية مستمرة على طول خط المواجهة، مشيرة إلى أن "محاولات العدو لاختراق دفاعات قواتنا تم أحباطها".

إلى ذلك أعلن مسؤولون في إقليم قره باغ أن القصف الأذربيجاني أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وأصيبت والدته أيضا، وقتلت شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون في قره باغ أن هناك 11 قتيلا و60 جريحا من السكان المدنيين، بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.

المصدر: نوفوستي