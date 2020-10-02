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الأرجنتين.. ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 20 ألفا

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الأرجنتين.. ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 20 ألفا
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ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأرجنتين إلى أكثر من 20 ألفا يوم الخميس، بعد تسجيل 3352 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وأعلن بيان وزارة الصحة، عن تسجيل 3352 حالة وفاة جديدة، معظمها في مقاطعة بوينس أيرس، ليرتفع الإجمالي إلى 20288 حالة وفاة، لتأتي الأرجنتين بعد روسيا مباشرة من حيث عدد الوفيات.

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كا سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي أبطأت انتشار الفيروس بإجراءات عزل عام صارمة في مارس الماضي، 14001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 765002 ، لتكون الأرجنتين من بين أعلى 10 دول في العالم من حيث الإصابات.

واستمر المتوسط المتغير لحالات الإصابة والوفيات اليومية في الأرجنتين في الارتفاع لمدة سبعة أيام، حتى مع تباطؤ انتشار الفيروس في دول أخرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، حيث تتطلع الحكومات إلى إعادة فتح اقتصاداتها المنهارة.

المصدر: رويترز

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