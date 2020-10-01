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إيران تنفي صحة الأنباء حول إرسالها مساعدات لأرمينيا في النزاع مع أذربيجان

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إيران تنفي صحة الأنباء حول إرسالها مساعدات لأرمينيا في النزاع مع أذربيجان
AFP ATTA KENARE
برج أزادي في طهران.
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نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، صحة الأنباء حول إرسال إيران مساعدات إلى أرمينيا في النزاع العسكري مع أذربيجان.

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وقال واعظي، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني، شاهين مصطفايف: "أذربيجان تتمتع بمكانة مهمة وخاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، وقد استخدمنا دائما كل الفرص لتعزيز وتطوير علاقاتنا مع هذا البلد".

وأعرب واعظي عن قلقه إزاء النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا: "نتابع التطورات الأخيرة عن كثب ومستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والمفاوضات في إطار قواعد القانون الدولي".

وفند واعظي، المزاعم التي أوردتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال المساعدات إلى أرمينيا في نزاعها مع أذربيجان، مؤكدا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى "تعكير صفو العلاقات بين إيران وأذربيجان".

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من جانبه، وصف مصطفايف إيران بأنها دولة جارة جيدة وصديقة لبلاده، وقال: "البلدان تربطهما علاقات صداقة ويجب ألا نسمح لأحد بإلحاق الضرر بها".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: "فارس" + وكالات

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