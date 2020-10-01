الأمم المتحدة تصادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة "الوفاق" الليبية

سجلت الأمم المتحدة مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة "الوفاق" الليبية المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة يوم الخميس، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 نوفمبر 2019 وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر 2019، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر.

وفي 12 ديسمبر 2019، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

المصدر: الأناضول