فرنسا تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا مقتربة من مستوياتها القياسية مجددا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية يوم الخميس، نحو 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

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وزادت حالات الإصابة بواقع 13970 ليرتفع مجملها إلى 577505 حالات، وهو ما يزيد على 12845 التي سجلتها الأربعاء ودون مستوى قياسي بلغ 16096 حالة يوم الخميس الماضي.

وارتفع كذلك عدد حالات الوفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 32019 وفاة بعد تسجيل 63 حالة جديدة.

وعززت الحكومة في الآونة الأخيرة الإجراءات التي تهدف إلى احتواء معاودة ظهور الفيروس بنفس وتيرة موجة التفشي الأولى وتجنب العزل العام على المستوى الوطني.

وفرضت فرنسا واحدة من أشد عمليات العزل العام في أوروبا بين 17 مارس و11 مايو.

يتبع..