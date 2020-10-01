تركيا.. أكبر جمعية طبية تتهم الحكومة بإخفاء الحقيقة بشأن كورونا

انتقدت أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد، قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض.

وقال أعضاء "الجمعية الطبية التركية" و"حزب الشعب الجمهوري"، اليوم الخميس، إن "السياسة التي اعترف بها وزير الصحة في وقت متأخر أمس الأربعاء، تخفي الحجم الحقيقي لتفشي الوباء وتستهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد".

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، اعترف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الحكومة لم تفصح عن العدد الكامل لحالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض "كوفيد-19"، عندما قال إنه لا يتم إحصاء سوى من ظهرت عليهم أعراض المرض.

وقالت الجمعية الطبية التركية، التي كانت تحذر من أن الحكومة كانت لا تسجل جميع الإصابات لشهور، إن شكوكها تأكدت.

وأضافت في بيان على تويتر: "لم تكونوا تقودون عملية شفافة. لقد أخفيتم الحقيقة. لم تمنعوا الوباء من الانتشار".

ومع أن قوجة قال إن الحكومة لم تفصح عن الإصابات التي لم تظهر عليها أعراض، إلا أنه أكد على أن فرق تعقب المخالطين ما زالت قادرة على عزلهم ومنع الفيروس من الانتشار.

المصدر: "رويترز"