شاهد.. منقذون يسارعون لإبعاد حيتان عن تدريبات عسكرية في اسكتلندا

سارع منقذون لإبعاد مجموعة من الحيتان من بحيرة اسكتلندية قبل تدريبات عسكرية كبيرة يخشى دعاة الحفاظ على البيئة من أنها قد تزعج تلك الكائنات البحرية العملاقة.

ولوحظت الحيتان الشمالية قارورية الأنف، التي يمكنها الغوص إلى عمق 2000 متر ونادرا ما تزور المياه الساحلية، لأول مرة حول بحيرة لوخ جويل، ولكن انتهى بها الأمر بعد ذلك في كلايد.

وشوهدت خمسة من الحيتان التي يمكن أن يصل طول كل منها إلى 11.2 متر ووزنها إلى أكثر من 7 أطنان، حول منطقة بحيرة لوخ لونغ ودخلت بعض البحيرات الصغيرة القريبة قبل المناورة العسكرية المقرر إجراؤها قريبا.

وقالت متحدثة باسم خدمة غواصي الإنقاذ البريطانية: "بما أن الحيتان حساسة بشكل خاص للصوت تحت الماء، فقد كنا قلقين بشأن تأثيرها التدريبات عليها".

وأضافت أن الفريق كان يحاول "إبعاد الحيتان باستخدام عدد من القوارب في تشكيل لإعادتها إلى البحر المفتوح".

وتبدأ أكبر مناورة عسكرية في أوروبا وتحمل اسم "جوينت ووريور" يوم السبت في قاعدة فسلان البحرية بجوار بحيرة جير لوخ.

المصدر: رويترز