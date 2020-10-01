مدن إيرانية تشهد مظاهرات مؤيدة لأذربيجان وسط التصعيد في قره باغ

شهدت مدن في إيران، اليوم الخميس، مظاهرات مؤيدة لأذربيجان على خلفية تصعيدها العسكري الحاد مع الجانب الأرمني في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

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وخرج مئات المتظاهرين المنتمين إلى القومية الأذربيجانية في شوارع مدينة تبريز، مركز إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني، مرددين شعارات باللغة الأذربيجانية من بينها "قرة باغ كانت لنا وستبقى لنا"، "نحن مستعدون للموت"، "نحن جنود باكو"، "تحيا أذربيجان".

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوات الشرطة المحلية وهي تفض المظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كما جرت تجمعات في العاصمة الإيرانية طهران، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حرق المتظاهرين العلم الأرميني.

ويشكل الأذربيجانيون نحو 20% من سكان إيران حيث يبلغ عددهم 16 مليون نسمة، وهي القومية الثانية في البلاد من حيث عدد المنتمين إليها بعد الفارسية.

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي