الفاتيكان يتعهد بالشفافية وينشر أكثر بياناته المالية تفصيلا

نشر الفاتيكان اليوم الخميس، أكثر بياناته المالية تفصيلا، مؤكدا أنه يحق للمؤمنين معرفة كيف تستخدم موارده وتعهد بأن شفافيته ستصبح مثل "بيت زجاجي".

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وقال وزير الاقتصاد في الفاتيكان الأب خوان أنطونيو جويريرو إن إجمالي قيمة أصول الفاتيكان في 2019 بلغ أربعة مليارات يورو تقريبا فيما يُعتقد بأنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مثل هذا الرقم.

وأدلى الوزير بتلك التصريحات في مقابلة مع وسائل إعلام في الفاتيكان لدى نشر البيان المالي الموحد للكرسي الرسولي في 12 صفحة.

والبيان المالي هو الأول منذ 2016 ويشمل أرقاما متعلقة بحسابات نحو 70 إدارة تابعة لأهم كيان عالمي يمثل الكنيسة الكاثوليكية، التي يتبعها نحو 1.3 مليار نسمة في أنحاء العالم، بما يشمل عملياتها الإعلامية وسفاراتها في الخارج.

لكن البيان لم يشمل بنكا ومتاحف الفاتيكان تدر أرباحا كبيرة.

وأظهرت البيانات المالية وجود عجز مالي في الفاتيكان يبلغ 22 مليون يورو في 2019 انخفاضا من 50 مليونا في 2018 لكن من المتوقع أن يزيد عجز الموازنة هذا العام بسبب تضرر الدخل جراء جائحة كورونا خاصة من إيرادات المتاحف.

وتورط الفاتيكان في فضيحة مالية متعلقة بشراء وزارة الخارجية لمبنى فخم في العاصمة البريطانية لندن عبر شخصيات اتهمها بأنها معدومة الضمير.

وقال جويريرو إن "على اقتصاد الكرسي الرسولي أن يكون كبيت من زجاج. يحق للمؤمنين معرفة كيف نستخدم الموارد"، مضيفا أنه "من الممكن أن الكرسي الرسولي تعرض للخداع في بعض الحالات بجانب تلقيه لمشورات سيئة".

المصدر: رويترز