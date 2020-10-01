قبرص تطالب خلال قمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا

حثت قبرص حكومات الاتحاد الأوروبي على معاقبة تركيا بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط، في تحد لضغوط التكتل المتزايدة لإقناع نيقوسيا بالموافقة على فرض عقوبات على بيلاروس.

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ووجد زعماء التكتل أنفسهم في مواجهة مع قبرص خلال قمة الاتحاد اليوم الخميس، حيث لم يتوقف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للحديث مع الصحفيين فور وصوله إلى بروكسل، لكنه حصل على دعم من النمسا، التي انتقدت قادة باقي الدول الأعضاء لعدم دعمهم نيقوسيا.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس: "على الاتحاد الأوروبي أن يظهر للرئيس (التركي) أردوغان في النهاية خطوطنا الحمراء. وهذا يعني إنهاء محادثات الانضمام وفرض عقوبات".

وفي غضون ذلك، أرسل أردوغان خطابا إلى جميع قادة الاتحاد الأوروبي باستثناء اليونان وقبرص، يضغط فيه من أجل أن يعامل التكتل أنقرة معاملة عادلة ويلقي باللوم على أثينا ونيقوسيا في تصاعد التوتر في مناطق النزاع بالبحر المتوسط.

وكانت الخارجية القبرصية أكدت في وقت سابق من اليوم أنها ستقف ضد عقوبات يزمع الاتحاد الأوروبي فرضها على بيلاروس، وأن هذا الإجراء سيستمر ما لم تكن هناك خطوات مماثلة ضد تركيا.

المصدر: وكالات