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الولايات المتحدة: لن نتردد في التحرك لحماية أفرادنا في العراق

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الولايات المتحدة: لن نتردد في التحرك لحماية أفرادنا في العراق
Reuters
ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق.

وتعتبر واشنطن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي هاجمت أهدافا أمريكية، أكبر مشكلة منفردة في البلاد.

ووجه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، تحذيرا عندما وجه له سؤال خلال إفادة صحفية عن التهديدات الأمريكية بإغلاق سفارتها في بغداد.

ورفض الدبلوماسي الأمريكي التعليق على ما أسماها بـ"المحادثات الدبلوماسية الخاصة" لوزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه قال "لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها شعبنا ورجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في الخارج".

المصدر: رويترز

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