بتوقيع أردوغان.. الرئاسة التركية تطلب تمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان

أرسلت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، 3 مذكرات إلى البرلمان لتمديد مهام قواتها في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.

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ولفتت الرئاسة التركية في مذكرة إلى أن "التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا والعراق، مازالت مستمرة".

وأكدت الرئاسة التركية أن أنقرة تحترم وحدة الأراضي العراقية وتولي أهمية كبيرة لاستقرار العراق ووحدته الوطنية.

وأضافت أن "وجود تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا/ي ب ك/ب ي د" في شمال سوريا، مازال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها".

وكذلك أرسلت الرئاسة التركية مذكرة أخرى لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، لعام آخر.

والمذكرة الثالثة تتضمن طلب تمديد مهام القوات التركية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي وإفريقيا الوسطى.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن المذكرات الرئاسية التي تم تقديمها إلى البرلمان، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول