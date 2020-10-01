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رجل أعمال إماراتي يدعو الفلسطينيين لوقف الانعزال وبدء حوار مع إسرائيل

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رجل أعمال إماراتي يدعو الفلسطينيين لوقف الانعزال وبدء حوار مع إسرائيل
habtoor.com
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دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الفلسطينيين إلى وقف سياسة الانعزال والبدء بالتحدث مع إسرائيل، معتبرا أن الإمارات والبحرين لا تزالان تناديان بإقامة دولة فلسطينية.

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وأعرب الحبتور مرة أخرى عن أمله في أن يتسع السلام بين الإمارات وإسرائيل، ليشمل دولا عربية مركزية أخرى.

وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أكد أن الإمارات والبحرين لا تزالان تناديان بإقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها، داعيا الفلسطينيين إلى وقف سياسة الانعزال والبدء بالتحدث مع إسرائيل.

ونصح الحبتور "باستخلاص العبر مما حصل بإيران التي اختارت طريق الكراهية ووصلت إلى أسوأ وضع في تاريخها".

وكانت مجموعة الحبتور في دبي، أعلنت بوقت سابق أنها ستفتح مكتبا تمثيليا لها في إسرائيل.

وتجري مجموعة الحبتور، برئاسة خلف الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية "إسراير" لإطلاق رحلات تجارية مباشرة إلى الإمارات.

المصدر: مكان

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