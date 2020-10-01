 
مباشر
عاجل
بوتين وترامب وماكرون يدعون إلى وقف القتال فورا في قره باغ واستئناف التفاوض غير المشروط

هونغ كونغ.. الشرطة تعتقل 50 شخصا لمنع احتجاج في العيد الوطني للصين

أخبار العالم

هونغ كونغ.. الشرطة تعتقل 50 شخصا لمنع احتجاج في العيد الوطني للصين
Reuters
الشرطة في هونغ كونغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oug0

اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ في أثناء مسيرة محظورة مناهضة للحكومة المحلية، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص ومنعت تجمع الحشود، خلال احتفالات بالعيد الوطني للصين.

إقرأ المزيد
مظاهرة في هونغ كونغ احتجاجا على تأجيل الانتخابات التشريعية
مظاهرة في هونغ كونغ احتجاجا على تأجيل الانتخابات التشريعية

وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تعتقل أكثر من 50 شخصا بوسط المدينة وتقتادهم إلى حافلات، في حين أشادت الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ، كاري لام، خلال الاحتفالات بالعيد الوطني للصين "بعودة الاستقرار".

وقالت الشرطة على تويتر إنها تبحث عن رجلين ألقيا قنابل حارقة لوقف حركة السيارات بمنطقة أخرى بالمدينة.

وكان المحتجون يرغبون في تنظيم مسيرة للاحتجاج على قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين في 30 يونيو، والمطالبة بإعادة 12 من سكان هونغ كونغ اعتقلتهم السلطات الصينية في عرض البحر في أغسطس وهم يحاولون الوصول إلى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وحظرت الشرطة الاحتجاج وعزت ذلك إلى المخاوف من فيروس كورونا والعنف الذي شهدته مسيرات سابقة. وردد متسوقون ومارة هتافات تأييدا للديمقراطية من وقت لآخر، لكن لم تظهر أي حشود كبيرة.

وحضرت لام في وقت سابق من اليوم مراسم لرفع العلم مع مسؤولين كبار بهونغ كونغ وآخرين من البر الرئيسي الصيني، وقالت لام: "خلال الشهور الثلاثة الماضية، كانت الحقيقة الواضحة هي أن الاستقرار عاد إلى المجتمع، في حين كان الأمن القومي محميا، وبإمكان شعبنا مواصلة التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا