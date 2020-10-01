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ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا الأسبوعية في إنجلترا

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ارتفاع حاد في عدد إصابات كورونا الأسبوعية في إنجلترا
Reuters
تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في أولدهام، في إنجلترا
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أفاد نظام الاختبار والتتبع لدى الخدمة الصحية في إنجلترا اليوم الخميس بأن هناك زيادة بنسبة 61%، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أحدث البيانات الأسبوعية في البلاد.

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وقالت خدمة "Test and Trace" إنه "ثبتت إصابة 31373 شخصا بفيروس كورونا COVID-19 لأول مرة في إنجلترا بين 17 سبتمبر و23 سبتمبر، بزيادة 61% مقارنة بالأسبوع السابق".

وأكدت أن الحالات الإيجابية ارتفعت بشكل حاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية مع أكثر من 4 أضعاف عدد الحالات الإيجابية التي تم تحديدها في الأسبوع الأخير مقارنة بنهاية أغسطس.

المصدر: رويترز

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