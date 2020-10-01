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وزارة الخارجية الأسترالية تكشف بالخطأ عناوين البريد الإلكتروني الخاصة برعايا عالقين بالخارج

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وزارة الخارجية الأسترالية تكشف بالخطأ عناوين البريد الإلكتروني الخاصة برعايا عالقين بالخارج
Reuters
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اعتذرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن الكشف عن عناوين البريد الإلكتروني الشخصية لأكثر من  2700 أسترالي عالقين في الخارج بسبب وباء فيروس كورونا.

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وقال بيان بهذا الشأن نشر على موقع الوزارة:"نعتذر عن الكشف غير غير المقصود عن عناوين البريد الإلكتروني لأستراليين تقطعت بهم السبل، في محاولة لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم. لم يتم الكشف عن أي معلومات شخصية أخرى. نريد إعادتكم إلى الوطن ونعمل بجد للقيام بذلك".

وأوضحت قناة "أس بي إس" أن وزارة الخارجية الأسترالية نسيت إخفاء عناوين البريد الإلكتروني في المراسلات حول قرض مقترح لدفع تكاليف الإقامة والتذاكر للأستراليين العالقين في الخارج.

وقامت الوزارة بمحاولات لسحب الخطاب، لكنها طلبت بعد ذلك من المستلمين حذفه لتقليل المخاطر الأمنية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "اعتذرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن الكشف عن غير قصد عن عناوين البريد الإلكتروني لـ 2727 شخصا".

الوزارة أكدت أنها ستعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الخطأ.

وبحسب القناة التلفزيونية المذكورة، لا يستطيع حاليا أكثر من 25 ألف أسترالي العودة إلى ديارهم.

المصدر: نوفوستي

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