الزعيم الكوري الشمالي يتعهد بدعمه الكامل للصين

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكد فيها دعم بلاده الذي لا يتغير للصين.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية "KCNA" أن كيم شدد في رسالته على أنه "سيواصل دعم الرئيس الصيني والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني في النضال من أجل تحقيق الهدف المشترك للدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها".

وبحسب الوكالة، فإن الرسالة المؤرخة في الأول من أكتوبر تهدف إلى تهنئة الزعيم الصيني بالذكرى الـ71 لتأسيس الصين الجديدة وحزبها الشيوعي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية (الشمالية) إن "التشهير والضغط المستمر الذي تمارسه القوى المعادية لا يمكن أن يسبب انهيار ثقة الشعب الصيني في الحزب الشيوعي الصيني وأمينه العام، أو أن يؤدي إلى إنكار الإنجازات التي حققها الحزب الشيوعي الصيني، أو عرقلة تقدم الشعب الصيني في الطريق الذي اختاره بنفسه".

وأضافت أن "كيم جونغ أون أعرب في رسالته عن رغبته في مشاركة السعي مع الزعيم الصيني من أجل تعزيز وتطوير الصداقة التي لا تقهر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، والتي دخلت مرحلة تاريخية جديدة".

المصدر: يونهاب