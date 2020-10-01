الرئيس الأرميني يحذر من إمكانية تحول القوقاز إلى سوريا أخرى إذا استمرت المعارك

حذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، من إمكانية تحول القوقاز إلى "سوريا أخرى" في حال استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

“Imagine Caucasus becoming another Syria?” Armenian President Armen Sarkissian tells CNBC’s @_HadleyGamble from Yerevan. His stern warning to the international community comes as tensions reach their fifth day between Armenia and Azerbaijan. pic.twitter.com/vx3SsVmDAU — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) October 1, 2020

وقال سركيسيان، في مقابلة مع قناة "cnbc middle east" إنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام المجمتع الدولي، يمكن أن نتخيل "سوريا جديدة" في القوقاز.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه، وسط تبادل اتهامات باستجلاب مرتزقة من سوريا للمشاركة في القتال.

ورغم دعوات المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد والمعارك المحتدمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، يصر طرفا النزاع على الاستمرار في القتال.

المصدر: CNBC middle east