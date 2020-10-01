البنتاغون ينشر طلبا لشراء نماذج بالحجم الحقيقي لأسلحة سوفيتية

نشر البنتاغون عرضا لشراء شحنة لنماذج بالحجم الكامل لبعض أنواع الأسلحة السوفيتية لقاعدة فورت بينينج العسكرية .

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وورد في نص العرض: "لم يتم تأمين هذا العرض بالتمويل في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع استلام الأموال لتنفيذه".

وكان البنتاغون يهتم باقتناء نماذج غير حقيقية لأسلحة سوفيتية مثل قاذفات القنابل اليدوية وبنادق كلاشينكوف الهجومية والمدافع الرشاشة وبندقية دراغونوف القناصة، والقنابل اليدوية، التي يجب أن تكون مصنوعة من مادة يوريثان شديدة المتانة "لتحمل سنوات طويلة من التدريب".

ويشير عرض الشراء للوزارة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنتجات العسكرية للتدريب، بما في ذلك بهدف تطوير "مهارات التعامل مع أسلحة العدو".

المصدر: وكالات