رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية

قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه بات من الواضح أن الناشط الروسي، أليكسي نافالني، يعمل لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة تابعة لدول غربية.

وردا على المزاعم التي أطلقها نافالني مؤخرا، بشأن إمكانية وقوف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وراء محاولة تسميمه، قال فولودين، إن "الجميع عمل على إنقاذه بإخلاص، من طيارين وأطباء إلى الرئيس (بوتين)، هذه كلمات شخص غير شريف".

وفي مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، ألقى نافالني باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير في محاولة تسميم زعم أنه وقع ضحية لها.

يتبع ..