 
مباشر

رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية

أخبار العالم

رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية
Reuters
أليكسي نافالني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oue7

قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه بات من الواضح أن الناشط الروسي، أليكسي نافالني، يعمل لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة تابعة لدول غربية.

وردا على المزاعم التي أطلقها نافالني مؤخرا، بشأن إمكانية وقوف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وراء محاولة تسميمه، قال فولودين، إن "الجميع عمل على إنقاذه بإخلاص، من طيارين وأطباء إلى الرئيس (بوتين)، هذه كلمات شخص غير شريف".

وفي مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، ألقى نافالني باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير في محاولة تسميم زعم أنه وقع ضحية لها.

يتبع ..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا