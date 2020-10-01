إيران.. لا رحلات جوية إلى العراق في أربعينية الحسين

أعلن وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، عن عدم وجود رحلات مجدولة إلى العراق لنقل الزوار من إيران بهدف المشاركة بزيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

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وأوضح إسلامي في تصريح اليوم الخميس، أنه وبحسب قرار صادر عن اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة فيروس كورونا، فلن يتم تسيير أي رحلة جوية في أيام الأربعينية.

ولفت إلى أنه في حال تسيير رحلات فستكون مخصصة لنقل الوفود الحكومية بين البلدين.

يأتي ذلك، غداة إعلان الحكومة العراقية عن السماح بدخول 1500 شخص فقط من كل بلد جوا إلى العراق للمشاركة بزيارة الأربعين.

المصدر: فارس