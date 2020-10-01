الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص شاركوا في تظاهرات مناهضة لنتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص في وقت متأخر مساء الأربعاء، بشبهة الإخلال بالنظام والاعتداء على أفرادها خلال تظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس وتل أبيب.

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ولفتت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من الأشخاص خلال تظاهرات تم تنظيمها الليلة الماضية أمام مقر سكن نتنياهو الرسمي في القدس، وفي تل أبيب.

ولفتت الهيئة إلى أن المحتجين اتهموا نتنياهو بأنه بادر إلى تحجيم التظاهرات لدوافع سياسية وليس صحية مرتبطة بحدة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس على الأنظمة التي تحظر التظاهر على بعد أكثر من كيلومتر واحد من المنزل، وبمجموعات لا يتعدى عدد المشاركين فيها 20 شخصا.

المصدر: مكان