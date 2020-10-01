القضاء الأمريكي يوجّه تهمة الإرهاب لأب وابنه التحقا بـ"داعش" في سوريا

وجهت محكمة فدرالية في ميامي إلى رجل أمريكي وابنه تهمة "تقديم دعم مادي إلى تنظيم إرهابي" وذلك لالتحاقهما بصفوف "داعش" في سوريا التي سافرا إليها قبل 5 سنوات حين كان عمرالابن 14 عاما.

والمتّهمان هما جهاد عمران علي (19 عاما) ووالده عمران علي (53 عاما)، وقد استعادتهما مؤخرا الولايات المتحدة بعدما كانا محتجزين في سوريا منذ العام الماضي إثر اعتقالهما على أيدي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الحليف الكردي لواشنطن.

ويواجه عمران علي وولده، إذا ما أدينا بالتهمة الموجّهة إليهما، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.

وعمران علي المولود في ترينيداد وتوباغو حصل على الجنسية الأمريكية قبل أن يسافر في 2015 مع زوجته وأبنائهما الستّة إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الجهادي (الإرهابي).

ووفقا للقرار الاتهامي فإن جهاد عمران علي قال لمحققي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" العام الماضي إنه كان في ذلك الوقت فتى يافعا "متحمسا لاكتشاف بلد جديد والسفر".

وأضاف أن التنظيم الجهادي درّبه على التعامل مع الأسلحة والقتال، قبل أن يضمه إلى وحدة ناطقة باللغة الإنكليزية.

وبحسب القرار الاتهامي فإن الشاب "وصف بعض أجزاء تدريبه بالرائعة، والبعض الآخر بالمخيفة".

وشارك كلا المتهمين في القتال في صفوف التنظيم الجهادي، وسرعان ما انضم إليهما أخ لجهاد هو حتى أصغر منه سنا، وفقاً للقرار الاتهامي.

المصدر: أ ف ب