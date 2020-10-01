قتلى ومصابون جراء حرائق الغابات في شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء سلسلة من حرائق الغابات اجتاحت منطقة واسعة من لوغانسك، في الجزء الذي يقع تحت سيطرة كييف.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، في بيان، إن الحرائق هددت 22 منزلا، وأتت على مساحة نحو 18 ألف هكتار، مضيفا أنه تم إجلاء 120 شخصا.

وفي يوليو الماضي لقي شخص مصرعه وتم نقل تسعة إلى المستشفى في حريق غابات مماثل اجتاح منطقة لوغانسك، ودمر نحو 100 منزل.

وقد أدت حرائق الغابات هذا العام حول محطة "تشيرنوبل" النووية في شمال أوكرانيا، وفي أماكن أخرى إلى ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف إلى الأسوأ في العالم.

المصدر: رويترز