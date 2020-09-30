فيديو.. الدفاع الأرمنية "تكشف تحركات" مقاتلات F16 التركية

نشرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان فيديو، قالت فيه إنه "يظهر تحركات طائرات إف 16 التركية".

وذكرت أنه "تظهر في مقطع الفيديو ومدته 30 ثانية، تحركات القوات الجوية التركية والأذربيجانية في قره باغ، في الوقت الذي يقع فيه موقع القيادة التركية عن بعد E7-T، قرب حدود أرمينيا، وتحلق مقاتلات F-16 وطائرات هجومية من طراز Su-25 بالقرب من الحدود الشرقية لقره باغ".



وذكرت شوشان ستيبانيان، أن "طائرة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو التركي أسقطت طائرة أرمينية من طراز Su-25 في المجال الجوي لأرمينيا".

وحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الأرمنية، فإن "قائد الطائرة الرائد فاليري دانلين قتل في الحادث"، فيما اتهمت باكو وأنقرة يريفان بـ"التضليل"، والأخيرة نفت.

وتبادلت باكو ويريفان الاتهامات في بدء القتال، وفرضت أرمينيا الأحكام العرفية وأعلنت التعبئة العامة، فيما فرض حظر تجول في أذربيجان ونفذت الحكومة تعبئة جزئية.

ودعا المجتمع الدولي أطراف النزاع، إلى "ضبط النفس، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات".

المصدر: "نوفوستي"