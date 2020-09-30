موسكو: الجانب الأوكراني مصدر انتهاكات وقف إطلاق النار في دونباس

أكد بوريس غريزلوف المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، أن الجانب الأوكراني لا يزال المصدر الرئيس لانتهاكات وقف إطلاق النار.

وقال غريزلوف، إن "كييف في تصريحاتها الموجهة للخارج، تدعي أن الفضل في المنجزات الخاصة بوقف إطلاق النار يعود إليها، ولكن في الحقيقة الموقف الأوكراني مختلف تماما، ولا توجد لدى كييف أي منجزات".

وتابع قائلا: "الجانب الأوكراني هو الذي يعرقل أي اتفاقات وقف إطلاق النار، وحتى هذا الوقت تعتبر الوحدات الأوكرانية هي المصدر الرئيسي للانتهاكات، ولا يزال نظام وقف إطلاق النار هشا بسبب موقف كييف حصرا".

ودعا غريزلوف الوسطاء الدوليين في عملية مينسك إلى أن يطالبوا الجانب الأوكراني باتخاذ موقف مسؤول وبناء إزاء تحقيق السلام بجنوب شرق أوكرانيا.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي في أعقاب اجتماع جديد لمجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في دونباس، عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو.

المصدر: نوفوستي